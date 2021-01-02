Российскую вакцину не собираются регистрировать в Украине

В Украине будут применяться только те вакцины от коронавируса, которые успешно завершили клинические испытания.

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Об этом в Facebook заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

Виктор Ляшко напомнил, что сегодня уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

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Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой, добавил он.

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Напомним, в СМИ появилась информация, что якобы украинская фармакологическая компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине. Ранее сама компания открестилась от производства российской вакцины, поскольку она не зарегистрирована в Украине.

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