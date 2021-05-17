МАУ продолжает отмену рейсов в Тель-Авив

Самолет украинской авиакомпании МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Компания "Международные авиалинии Украины" снова отменила рейсы в Тель-Авив до 18 мая в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, отменены: PS 778 / 17MAY TLV – KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17/18MAY KBP-TLV-KBP и PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Израиле. Мы видим, что многие авиакомпании направляются в аэропорт Бен-Гурион, кружат вокруг и возвращаются в свои аэропорты. Ситуация в первый день конфликта развивалась очень стремительно. Пока мы отправляли официальное сообщение о возвращении рейса из Ларнаки в KBP, аэропорт Бен-Гурион уже подтвердил нашу посадку. Однако мы не можем держать пассажиров в напряжении, поэтому с сегодняшнего дня мы решили отменить рейсы и пересматривать свое решение каждые 48 часов", – цитирует пресс-служба СЕО МАУ Евгения Дыхне.

Он отметил, что решения в авиакомпании принимаются с учетом NOTAM, внутренней оценки рисков, действующих правил аэропорта Бен-Гурион и сообщений авиационных органов Украины и Израиля.

Реклама

"На данный момент уровень угрозы авиационной безопасности, по данным государственного авиационного регулятора Украины, повышен, украинским перевозчикам рекомендуется воздержаться от полетов в Тель-Авив", – подчеркнул Дыхне.

В МАУ отметили, что 11 мая, после обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, рейс МАУ, следовавший в Тель-Авив, сменил аэропорт прибытия по требованию служб безопасности аэропорта Бен-Гурион и приземлился в Ларнаке. Позже, по информации компании, экипаж украинского лайнера получил дополнительную информацию из аэропорта Тель-Авива, которая гарантировала максимальную безопасность полета в специально отведенном для этого месте.

Теперь все рейсы Киев-Тель-Авив-Киев и Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 18 мая включительно.

Напомним, из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.