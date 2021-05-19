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МАУ снова отменила рейсы в Тель-Авив

19 мая, 22:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На данный момент уровень угрозы авиационной безопасности, по данным государственного авиационного регулятора Украины, повышен

Самолет украинской авиакомпании МАУ

Самолет украинской авиакомпании МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа снова отменяет рейсы из/в Тель-Авив 19-22 (23) мая.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, отменены: PS1775/PS1776 19 мая; PS775/PS776 19, 20, 22 мая; PS777/PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 мая и PS787/PS788 20-21 мая.

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Отметим, авиакомпания отменяет все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая 2021 года в связи с соответствующим международным уведомлением для пилотов (NOTAM), выданным авиационными властями Израиля, а также для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Напомним, из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.

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