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Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

29 октября, 23:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У Олега Бондаренко было поражено 80% легких

От коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко.

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Об этом сообщает "Суспільне".

У мужчины была двусторонняя пневмония, также у него диагностировали коронавирус.

Олега Бондаренко госпитализировали в ночь на 28 октября в тяжелом состоянии. Известно, что сначала он был на кислородной терапии. В среду его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сообщают, что у него было поражено 80% легких.

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Напомним, в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

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Также мы писали о том, что Кабинет министров выделил Министерству культуры один миллиард гривен, из которых 100 миллионов потратят на создание ​​медиапродукции патриотического назначения, в частности, на сериалы.

Ранее в Укравтодоре заявили, что созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно , что стало "коммуникационным промахом". Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мэр пневмония коронавирус
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