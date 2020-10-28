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В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

28 октября, 14:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недавно в Украине продлили карантин и в связи с этим возникла необходимость и в ЧС

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании продлил действие режима чрезвычайной ситуации по всей Украине, который был введен 25 марта, в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

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В связи с продлением карантина до конца года, в постановление правительства от 25 марта внесено изменение даты действия режима ЧС – вместо конца октября его продлили до 31 декабря.

"В связи с существенным ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, постановлением Кабмина от 13 октября срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года. В связи с продлением срока действия карантина возникла необходимость в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря", – говорится в пояснительной записке.

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Чрезвычайная ситуация – это особый режим функционирования системы гражданской защиты, который вводится постановлением Кабмина на основе Кодекса гражданской защиты. Пункт 24 ст. 2 Кодекса дает определение чрезвычайной ситуации: это последствия таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, применение средств поражения или другие опасные события. Читайте подробней, что предполагает режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, в чем отличие чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин чрезвычайная ситуация коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

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