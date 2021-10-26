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"Местная вата негодует": в Лубнах разгромили памятник Чапаеву (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 октября, 14:31
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Памятник снесли ночью в военном городке, полиция уже расследует это дело
В Лубнах снесли памятник Чапаеву.
В Лубнах снесли памятник Чапаеву. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лубнах Полтавской области ночью скинули с постамента памятник Чапаеву. Он стоял в военном городке.

Об этом сообщил местный журналист Александр Назарец.

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Подробности

Ночью 25 октября в военном городке скинули памятник 25-й дивизии им. Чапаева. По факту вандализма внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения части 2 ст. 296.

Местных жителей просят сообщить в полицию об любой информации относительно этого инцидента.

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В Лубнах скинули памятник Чапаеву. Фото: Александр Назарец

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Реакция соцсетей

"Неизвестные на**нули памятник Чапаеву в Лубнах. Местная вата негодует", – написал в Facebook журналист Александр Рудоманов.

В комментариях начали обвинять "порывистый ветер" и "проклятую гравитацию". Некоторые не поняли "зачем в Лубнах вообще был памятник Чапаеву", а кто-то отметил, что он "захотел на пенсию".

Также пользователи соцсетей утверждают, что на памятник "нужно подать в суд, ведь он головой разбил коммунальную плитку".

Кроме того, ножи полетели и в полицию, которая открыла дело.

"Ватная полиция? Знакомо", – написали в комментариях.

Преступление или декоммунизация?

В полиции сообщили, что согласно законодательству, обязаны по факту обращения людей регистрировать все события, тщательно изучать обстоятельства и принимать окончательное процессуальное решение после полного анализа собранной информации.

"Для этого и осуществляется дознание или досудебное расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие состава правонарушения. Соглашаюсь с Вами, что закон о декоммунизации должен выполняться, но тоже по установленному законом алгоритму", - отметил пресс-секретарь Юрий Сулаев.

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