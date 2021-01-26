Место нахождения неизвестно: боевики "Л/ДНР" не дают заложникам общаться с родными

Руководство т.н. "ДНР" и "ЛНР" планирует провести одностороннюю передачу Украине сограждан, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса, но точная дата их возвращения пока неизвестна.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает в своем Telegram-канале
По ее данным, по поводу некоторых лиц, кого планируют передать Украине, до сих пор продолжаются заседания в т.н. "судах". Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно.
По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно.
Денисова также рассказала, с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на оккупированной территории Донбасса выросло и составляет 267. Из них 226 – гражданские лица, в том числе четверо волонтеров, 37 – военнослужащие, четверо – добробаты.
Напомним, ранее Денисова заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и т.н. "ДНР" и "ЛНР" заморожен, однако оккупационные "власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей в одностороннем порядке передадут Киеву девять человек.
Также напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля 2020 году на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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