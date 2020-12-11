Минздрав обновил стандарты тестирования на COVID: кого будут проверять

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По его словам, метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.
В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица:
- с подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Также, в соответствии с документом, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:
- с подозрением на COVID-19;
- признаками ТОРС;
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии,
- кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19;
- которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
- которые подлежат плановой госпитализации.
Ляшко напомнил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.
Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
Ранее мы писали, что на утро 11 декабря в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заражения коронавирусом (872 228 с начала эпидемии). За четверг умерли 285 украинцев (14 755 с начала эпидемии), а выздоровели 15 327 человека (480 348 с начала эпидемии).
Также напомним, в Киеве за прошлые сутки обнаружили 1880 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317.
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