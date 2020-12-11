Українська
$ 28,08
33,99
  1. Последние новости Украины

Минздрав обновил стандарты тестирования на COVID: кого будут проверять

11 декабря, 17:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Люди с подозрением на коронавирус, признаками пневмонии и ОРВИ подлежат лабораторному обследованию

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица:

  • с подозрением на COVID-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
  • признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
  • признаками пневмонии.

Также, в соответствии с документом, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:

В тренде
Украина снова покроется льдом: на выходных гололед, снег и дождь
  • с подозрением на COVID-19;
  • признаками ТОРС;
  • признаками других ОРВИ;
  • признаками пневмонии,
  • кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19;
  • которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
  • которые подлежат плановой госпитализации.
Реклама

Ляшко напомнил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Ранее мы писали, что на утро 11 декабря в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заражения коронавирусом (872 228 с начала эпидемии). За четверг умерли 285 украинцев (14 755 с начала эпидемии), а выздоровели 15 327 человека (480 348 с начала эпидемии).

Также напомним, в Киеве за прошлые сутки обнаружили 1880 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тестирование Минздрав коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУ
Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУФинансы
Украину заденет циклон: где в пятницу будет ледяной дождь и снег
Украину заденет циклон: где в пятницу будет ледяной дождь и снегУкраина
Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанке
Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанкеФинансы
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в УкраинеЭкономика
Ляшко рассказал, кто чаще всего болеет и умирает от COVID-19 в Украине
Ляшко рассказал, кто чаще всего болеет и умирает от COVID-19 в УкраинеУкраина
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять