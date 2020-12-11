Минздрав обновил стандарты тестирования на COVID: кого будут проверять

Люди с подозрением на коронавирус, признаками пневмонии и ОРВИ подлежат лабораторному обследованию

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности, это лица:

с подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Также, в соответствии с документом, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:

с подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС;

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии,

кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19;

которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;

которые подлежат плановой госпитализации.

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Ляшко напомнил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Ранее мы писали, что на утро 11 декабря в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заражения коронавирусом (872 228 с начала эпидемии). За четверг умерли 285 украинцев (14 755 с начала эпидемии), а выздоровели 15 327 человека (480 348 с начала эпидемии).

Также напомним, в Киеве за прошлые сутки обнаружили 1880 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317.

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