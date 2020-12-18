Миссия МВФ начнет работу в Украине с понедельника

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.

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Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил он.

После завершения новогодних праздников в январе 2021 года миссия планирует возобновить встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Международного валютного фонда (МВФ) о работе миссии по пересмотру кредитного соглашения для Украины в формате stand-by.

"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за COVID-19 миссия будет на онлайн-связи для пересмотра соглашения в формате stand-by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", – написал Зеленский в своем Twitter.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша.

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Отметим, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство Fitch ожидало, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов. Это могло бы произойти, если бы Украина получила второй транш МВФ до конца 2020 года.

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