МКИП и блокчейн-компания объединились, чтобы защитить художественные и культурные сокровища Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины и Everstake запускают благотворительную инициативу Save Ukrainian Culture

Поддержать памятники культуры Украины можно в криптовалюте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стартует благотворительная инициатива Save Ukrainian Culture. Она направлена на защиту украинских культурных памятников и имеет целью сбор средств на сохранение культурного наследия Украины в условиях захватнического вторжения России. Проект – совместная инициатива Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию и блокчейн-компании Everstake.

Об этом сообщает МКИП.

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Варварские обстрелы и бомбардировки со стороны российских военных разрушили полностью или повредили множество музеев, церквей, театров, библиотек и других учреждений. Среди объектов – бесценные экспонаты, такие как древние памятники, скульптуры, картины мирового уровня, редкие книги.

В Украине находится 7 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще 17 объектов включено в Предварительный список Всемирного наследия. Кроме них, в Украине есть еще тысячи культурных учреждений и памятников, имеющих значительную историческую ценность. Все они находятся под угрозой уничтожения российскими военными, отмечают в МКИП. Объекты культурной ценности, которые не удалось уничтожить бомбардировками, массово грабятся российскими военными и вывозятся на территорию россии, что не отличается от того, что делали солдаты вермахта во время Второй мировой войны. Некоторые из похищенных тогда артобъектов до сих пор не найдены.

Инициатива Save Ukrainian Culture имеет целью не допустить повторения этого жесткого периода истории.

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В МКИП отмечают, что, учитывая мощную поддержку, которую мировое криптосообщество предоставило Украине, перечислив криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов для различных государственных и частных инициатив, Save Ukrainian Culture также принимает пожертвования в криптовалютах. Это возможно благодаря участию Everstake, крупной украинской блокчейн-компании. Желающие поддержать эту инициативу могут использовать BTC, ETH и USDT (как ERC-20, так и TRC-20), а также фиат, например, евро, доллар США или гривну, отправленные с кредитных карт, банковским переводом или через Apple Pay и Google Pay.

Средства пойдут на помощь находящимся под угрозой культурным объектам, а также на восстановление разрушенных или уничтоженных. Этот процесс будет проходить при организации Министерства культуры и информационной политики.

"Российские войска произвольно разрушают наше культурное наследие: церкви, синагоги, музеи, памятники, театры. Министерство культуры и информационной политики Украины уже зафиксировало более 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются конечными. Ведь рашисты продолжают свои военные преступления против украинского наследия, пытаясь стереть нашу историю и идентичность. Уничтожить украинскую культуру – одна из их стратегических целей в этой войне. Следовательно, мы должны действовать немедленно, чтобы восстановить все, что пострадало от войны. И цель инициативы Save Ukrainian Culture – ускорить этот процесс", – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Генеральный директор Everstake Сергей Васильчук, в свою очередь, отметил, что "криптовалюты – это проверенный и эффективный инструмент финансирования, который позволит нам спасти наше культурное наследие от разграбления и разрушения в условиях этой бессмысленной войны".

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Более подробная информация доступна на официальной веб-странице инициативы.