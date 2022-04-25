Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

МКИП и блокчейн-компания объединились, чтобы защитить художественные и культурные сокровища Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 18:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министерство культуры и информационной политики Украины и Everstake запускают благотворительную инициативу Save Ukrainian Culture
Поддержать памятники культуры Украины можно в криптовалюте
Поддержать памятники культуры Украины можно в криптовалюте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стартует благотворительная инициатива Save Ukrainian Culture. Она направлена на защиту украинских культурных памятников и имеет целью сбор средств на сохранение культурного наследия Украины в условиях захватнического вторжения России. Проект – совместная инициатива Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию и блокчейн-компании Everstake.

Об этом сообщает МКИП.

Реклама

Варварские обстрелы и бомбардировки со стороны российских военных разрушили полностью или повредили множество музеев, церквей, театров, библиотек и других учреждений. Среди объектов – бесценные экспонаты, такие как древние памятники, скульптуры, картины мирового уровня, редкие книги.

В Украине находится 7 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще 17 объектов включено в Предварительный список Всемирного наследия. Кроме них, в Украине есть еще тысячи культурных учреждений и памятников, имеющих значительную историческую ценность. Все они находятся под угрозой уничтожения российскими военными, отмечают в МКИП. Объекты культурной ценности, которые не удалось уничтожить бомбардировками, массово грабятся российскими военными и вывозятся на территорию россии, что не отличается от того, что делали солдаты вермахта во время Второй мировой войны. Некоторые из похищенных тогда артобъектов до сих пор не найдены.

Инициатива Save Ukrainian Culture имеет целью не допустить повторения этого жесткого периода истории.

Реклама

В МКИП отмечают, что, учитывая мощную поддержку, которую мировое криптосообщество предоставило Украине, перечислив криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов для различных государственных и частных инициатив, Save Ukrainian Culture также принимает пожертвования в криптовалютах. Это возможно благодаря участию Everstake, крупной украинской блокчейн-компании. Желающие поддержать эту инициативу могут использовать BTC, ETH и USDT (как ERC-20, так и TRC-20), а также фиат, например, евро, доллар США или гривну, отправленные с кредитных карт, банковским переводом или через Apple Pay и Google Pay.

Средства пойдут на помощь находящимся под угрозой культурным объектам, а также на восстановление разрушенных или уничтоженных. Этот процесс будет проходить при организации Министерства культуры и информационной политики.

"Российские войска произвольно разрушают наше культурное наследие: церкви, синагоги, музеи, памятники, театры. Министерство культуры и информационной политики Украины уже зафиксировало более 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются конечными. Ведь рашисты продолжают свои военные преступления против украинского наследия, пытаясь стереть нашу историю и идентичность. Уничтожить украинскую культуру – одна из их стратегических целей в этой войне. Следовательно, мы должны действовать немедленно, чтобы восстановить все, что пострадало от войны. И цель инициативы Save Ukrainian Culture – ускорить этот процесс", – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Генеральный директор Everstake Сергей Васильчук, в свою очередь, отметил, что "криптовалюты – это проверенный и эффективный инструмент финансирования, который позволит нам спасти наше культурное наследие от разграбления и разрушения в условиях этой бессмысленной войны".

Реклама

Более подробная информация доступна на официальной веб-странице инициативы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:15 25 апреля
1
Личный состав 21 900
Личный состав
2
Самолеты 181
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артиллерия 411
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1566
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.66

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять