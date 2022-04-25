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МКІП та блокчейн-компанія об'єдналися, щоб захистити мистецькі та культурні скарби України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 квітня, 18:52
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Міністерство культури та інформаційної політики України та Everstake запускають благодійну ініціативу "Save Ukrainian Culture"
Підтримати пам'ятки культури України можна у криптовалюті
Підтримати пам'ятки культури України можна у криптовалюті / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стартує благодійна ініціатива "Save Ukrainian Culture". Вона спрямована на захист українських пам'яток і має на меті збір коштів на збереження культурної спадщини України в умовах загарбницького вторгнення росії. Проєкт – спільна ініціатива Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти та блокчейн-компанії Everstake.

Про це повідомляє МКІП.

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Варварські обстріли та бомбардування з боку російських військових зруйнували повністю або пошкодили безліч музеїв, церков, театрів, бібліотек та інших установ. Серед об‘єктів – неоціненні експонати, такі як стародавні пам'ятники, скульптури, картини світового рівня, рідкісні книги.

В Україні знаходиться 7 об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, ще 17 об'єктів включено до Попереднього списку Світової спадщини. Крім них, в Україні існують ще тисячі культурних установ та пам'яток, що мають значну історичну цінність. Всі вони знаходяться під загрозою знищення російськими військовими, зазначають у МКІП. Об'єкти культурної цінності, які не вдалося знищити бомбардуваннями, масово грабуються російськими військовими та вивозяться на територію росії, що не відрізняється від того, що робили солдати вермахту під час Другої світової війни. Деякі з викрадених тоді артоб'єктів досі не знайдені.

Ініціатива "Save Ukrainian Culture" має на меті не допустити повторення цього жорсткого періоду історії.

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У МКІП зазначають, що, враховуючи потужну підтримку, яку світова криптоспільнота надала Україні, перерахувавши криптовалюту на суму понад 100 мільйонів доларів для різних державних та приватних ініціатив, "Save Ukrainian Culture" також приймає пожертви у криптовалютах. Це можливо завдяки участі Everstake, великої української блокчейн-компанії. Охочі підтримати цю ініціативу можуть використовувати BTC, ETH і USDT (як ERC-20, так і TRC-20), а також фіат, наприклад, євро, долар США чи гривню, надіслані з кредитних карток, банківським переказом або через Apple Pay та Google Pay.

Кошти підуть на допомогу культурним об’єктам, які перебувають під загрозою, а також на відновлення зруйнованих чи знищених. Цей процес відбуватиметься за організації Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Російські війська свавільно руйнують нашу культурну спадщину: церкви, синагоги, музеї, пам’ятники, театри. Міністерство культури та інформаційної політики України вже зафіксувало понад 200 об’єктів руйнувань культурної спадщини, і ці цифри не є кінцевими. Адже рашисти продовжують свої воєнні злочини проти української спадщини, намагаючись стерти нашу історію та ідентичність. Знищити українську культуру – одна з їхніх стратегічних цілей в цій війні. Отже, ми повинні діяти негайно, щоб відновити все, що постраждало від війни. І мета ініціативи "Save Ukrainian Culture" – прискорити цей процес", – заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Генеральний директор Everstake Сергій Васильчук своєю чергою зазначив, що "криптовалюти — це перевірений та ефективний інструмент фінансування, який дозволить нам врятувати нашу культурну спадщину від розграбування та руйнування в умовах цієї безглуздої війни".

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Більш детальна інформація доступна на офіційній вебсторінці ініціативи.

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