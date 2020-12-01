Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на среду

Завтра утром будет очень холодно, перед выходом на работу одевайтесь теплее

Календарная зима в Украину пришла с небольшим снегом и 2 декабря тоже ожидаются осадки в некоторых областях. При этом температура воздуха будет колебаться от -11 ночью до +5 днем.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет преобладать влажная погода. Снег и мокрый снег ожидаются на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. Также стоит ожидать налипания мокрого снега и гололед.

В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах – гололедица.

Существенные осадки маловероятны в среду на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже иногда солнечная погода.

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Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части усилится до штормового.

В Украине ближайшей ночью предполагается 0-4 градуса мороза, в западных областях от 4 до 11 градусов мороза. Завтра днем температура составит от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до 2-5 градусов тепла.

В Киеве 2 декабря будет облачно, сыро, периодически небольшой снег или мокрый снег. Ночью 1-4 градуса ниже нуля, днем ​​около нуля. Ветер в Киеве завтра несильный.

Отметим, что среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,8 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холодней на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градуса. Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

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