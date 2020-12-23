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"Мы много раз спорили": Кличко рассказал об отношении к Кернесу

23 декабря, 10:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кернес был одним из самых опытных градоначальников, отметил киевский мэр

Мэр Киева Виталий Кличко после церемонии прощания с Геннадием Кернесом рассказал журналистам о своем отношении к харьковскому голове и о соревновании с ним.

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По его словам, Кернес был одним из самых опытных градоначальников, о чем свидетельствует порядок в Харькове и это пример для других.

"Это был мэр города, который мог многим показать пример местного самоуправления … Кто-либо неоднозначно к нему относился, но большинство харьковчан показали, как они относятся к мэру, который набрал достаточно большое количество голосов", – сказал Кличко.

При этом мэр Киева рассказал о личном отношении к Кернесу.

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"Я помню, как много раз мы спорили в отношении того, кто построит лучшие центры административных услуг – Киев или Харьков. Такое себе соревнование, кто сможет предоставить лучший сервис для жителей наших городов. Это хорошие вещи, которые должны быть между мэрами", – отметил он.

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Напомним, служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков мэр Киева Виталий Кличко геннадий кернес

Источник: Сегодня

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