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Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж

23 декабря, 07:13

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Служба проходит в Благовещенском соборе

Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром Геннадием Кернесом, который умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", в центре города перекрыты улицы, служба началась в Благовещенском соборе в 7 утра. Вход в храм ограничен, однако онлайн-трансляцию выводят на экран возле собора.

Мэра Харькова Геннадия Кернеса отпевают в открытом гробу.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. После отпевания в Благовещенском соборе в театре оперы и балета им. Н. Лысенко состоится церемония прощания, которая продлится четыре часа.

Мы также сообщали, каким образом будет организована церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом в театре оперы и балета.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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