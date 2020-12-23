Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж

Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром Геннадием Кернесом, который умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", в центре города перекрыты улицы, служба началась в Благовещенском соборе в 7 утра. Вход в храм ограничен, однако онлайн-трансляцию выводят на экран возле собора.
Мэра Харькова Геннадия Кернеса отпевают в открытом гробу.
Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. После отпевания в Благовещенском соборе в театре оперы и балета им. Н. Лысенко состоится церемония прощания, которая продлится четыре часа.
Мы также сообщали, каким образом будет организована церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом в театре оперы и балета.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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