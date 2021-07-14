"Мы не признаем": у Зеленского готовят "ответку" на решение суда по Тупицкому

Подоляк уверен, что президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении скандального судьи

У Зеленского с Тупицким новая схватка

После того, как Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда, в Офисе президента заявили, что будут подавать апелляцию на это решение. Об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал нам в комментарии.

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"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", – сказал он.

Подоляк уверен, что Зеленский действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого.

Советник главы ОПУ считает, что на самом деле сегодняшнее решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Без этих законов коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный суд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий – и именно в Конституционном суде. Я бы рекомендовал также обратить внимание на вчерашнее обращение господина Монича, председателя Совета судей Украины, который призвал депутатов не поддерживать судебную реформу и, в частности, реальное очищение Высшего совета правосудия. Сегодня подключился уже и Верховный суд", – объяснил он.

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По его словам, Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за вранье в декларациях.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых. 29 марта Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента.

Представитель президента в Конституционном суде народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснял, что в этой ситуации Зеленский действовал "абсолютно в пределах полномочий", поскольку президент имеет право отменять президентские акты.