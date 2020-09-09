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"На аппарате ИВЛ": нардеп сообщила о тяжелом состоянии Балуха

9 сентября, 10:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После нападения активист до сих пор не пришел в себя и находится без сознания

Крымский активист Владимир Балух, который был избит в Гидропарке, все еще находится в тяжелом состоянии и даже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"От врачей больницы скорой помощи, где находится В. Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких), еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", – написала Геращенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщения от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин, у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

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В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой".

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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избиение Ирина Геращенко Балух

Источник: Сегодня

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