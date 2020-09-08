Нападение на Балуха: полиция открыла дело по статье "разбой"

Полиция Киева начала уголовное производство по нападению на бывшего политзаключенного, активиста Владимира Балуха, квалифицировав его как разбой. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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Сведения по избиению Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также заявили, что разыскивают свидетелей избиения Владимира Балуха.

В рамках досудебного расследования полиция установила, что потерпевший накануне отдыхал в компании 10-15 человек в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк", последний раз его видели около полуночи.

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На данный момент обнаружена сумка с личными вещами Балуха.

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Напомним, 8 сентября в полицию поступило сообщение от врача о госпитализации с телесными повреждениями мужчины 1971 года рождения, потерпевшим оказался крымский активист, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Ранее в полиции заявили, что создали следственную группу из самых опытных следователей, которые будут вести дело об избиении активиста.

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