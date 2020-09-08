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Нападение на Балуха: полиция открыла дело по статье "разбой"

8 сентября, 20:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция ищет свидетелей избиения бывшего политзаключенного

Полиция Киева начала уголовное производство по нападению на бывшего политзаключенного, активиста Владимира Балуха, квалифицировав его как разбой. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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Сведения по избиению Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также заявили, что разыскивают свидетелей избиения Владимира Балуха.

В рамках досудебного расследования полиция установила, что потерпевший накануне отдыхал в компании 10-15 человек в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк", последний раз его видели около полуночи.

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На данный момент обнаружена сумка с личными вещами Балуха.

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Напомним, 8 сентября в полицию поступило сообщение от врача о госпитализации с телесными повреждениями мужчины 1971 года рождения, потерпевшим оказался крымский активист, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Ранее в полиции заявили, что создали следственную группу из самых опытных следователей, которые будут вести дело об избиении активиста.

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