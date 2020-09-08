Депутат назвал причину избиения Балуха в Гидропарке

Крымского активиста и бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили за замечание, которое он сделал на украинском языке.

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Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Свидетели говорят, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля. Рядом сидела русскоязычная компания. Балух сделал им замечание на украинском. Затем его отследили и избили. Проверяем эту информацию", – написал нардеп.

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Как удалось узнать сайту "Сегодня", в киевской полиции и медики сообщили, в каком состоянии Балух и где находится. Правоохранители говорят, что инцидент случился в Гидропарке, но отмечают, что обошлось без огнестрела.

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Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года его приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора". Узник Кремля был освобожден из российского плена в сентябре прошлого года. После своего освобождения Балух рассказал, как его пытали в российском СИЗО.

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