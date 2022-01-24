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На дорогах Украины будет гололед: рассказываем, как уберечься

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 января, 12:37
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По прогнозам синоптиков, на территории страны ожидается І уровень опасности – желтый
В Украине на дорогах нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине на дорогах нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 24 января, в Украине ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют опасность на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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На дорогах нужно быть осторожными

По данным Укргидрометцентра, днем 24 января в Украине на дорогах будет гололедица. Кроме того, ожидается І уровень опасности – желтый.

Советы водителям:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Погода в Украине сегодня, 24 января

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.

Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.

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На западе ожидается 4-8 градусов мороза. На востоке прогнозируется -3...-6 градусов.

В северных регионах – 4-7 градусов ниже нуля. На юге ожидается -2... -5 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, температура 4-6 градусов мороза, а в Симферополе — -2...-4 градуса.

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