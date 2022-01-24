На дорогах Украины будет гололед: рассказываем, как уберечься

В понедельник, 24 января, в Украине ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют опасность на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На дорогах нужно быть осторожными
По данным Укргидрометцентра, днем 24 января в Украине на дорогах будет гололедица. Кроме того, ожидается І уровень опасности – желтый.
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Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Погода в Украине сегодня, 24 января
Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.
Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.
На западе ожидается 4-8 градусов мороза. На востоке прогнозируется -3...-6 градусов.
В северных регионах – 4-7 градусов ниже нуля. На юге ожидается -2... -5 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, температура 4-6 градусов мороза, а в Симферополе — -2...-4 градуса.