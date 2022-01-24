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На дорогах України буде ожеледиця: розповідаємо, як уберегтися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 12:37
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За прогнозами синоптиків, на території країни очікується І рівень небезпеки – жовтий
В Україні на дорогах слід бути обережними. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні на дорогах слід бути обережними. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 24 січня, в Україні погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують небезпеку на дорогах

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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На дорогах треба бути обережними

За даними Укргідрометцентру, вдень 24 січня в Україні на дорогах буде ожеледиця. Окрім того, очікується І рівень небезпеки – жовтий.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • при погіршенні погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги при ходьбі в ожеледь – спробуйте швидко сісти, це найреальніший шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Погода в Україні сьогодні, 24 січня

Погода в Україні у понеділок, 24 січня, буде холодною. У деяких регіонах прогнозується сніг. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с. Через морозну температуру можлива ожеледь.

Сьогодні сніг прогнозується у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території буде хмарно.

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На заході очікується 4-8 градусів морозу. На сході прогнозується -3...-6 градусів.

У північних регіонах – 4-7 градусів нижче нуля. На півдні очікується -2...-5 градусів.

У Києві опадів не прогнозують, температура 4-6 градусів морозу, а у Сімферополі – -2...-4 градуси.

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