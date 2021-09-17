На Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму

На следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН, где ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, будет рассматриваться вопрос о временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
Приоритеты Украины на Генассамблее
- Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
- улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
- преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.
Генассамблея ООН
- Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 году согласно Уставу Организации Объединенных Наций.
- В Генассамблею входят все 193 члена Организации Объединенных Наций. Она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов.
- Она играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.
- Ассамблея проходит ежегодно в сентябре-декабре в Нью-Йорке (США). В последующий период — с января по сентябрь она созывается по необходимости.