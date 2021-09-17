На Генасамблеї ООН обговорюватимуть ситуацію в "ЛНР", "ДНР" і Криму

Наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН, де очікується виступ президента України Володимира Зеленського, буде розглядатися питання про тимчасово окуповані території України.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН про включення пункту про тимчасово окупованих територіях України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів залучення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН ", – йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.
Пріоритети України на Генасамблеї
- Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
- поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
- подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.
Генасамблея ООН
- Генеральна Асамблея ООН була заснована в 1945 році відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
- В Генасамблею входять всі 193 члена Організації Об'єднаних Націй. Вона являє собою унікальний форум для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань.
- Вона грає також важливу роль в процесі вироблення стандартів і кодифікування міжнародного права.
- Асамблея проходить щорічно у вересні-грудні в Нью-Йорку (США). У наступний період – з січня по вересень вона скликається в міру необхідності.