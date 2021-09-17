На Генасамблеї ООН обговорюватимуть ситуацію в "ЛНР", "ДНР" і Криму

МЗС України повідомило, яких питань торкнеться наша країна на засіданні Генасамблеї

У Нью-Йорку обговорять ситуацію на захоплених бойовиками українських територіях / Колаж "Сьогодні"

Наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН, де очікується виступ президента України Володимира Зеленського, буде розглядатися питання про тимчасово окуповані території України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

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"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН про включення пункту про тимчасово окупованих територіях України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів залучення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН ", – йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

Пріоритети України на Генасамблеї

Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

Генасамблея ООН