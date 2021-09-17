Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

На Генасамблеї ООН обговорюватимуть ситуацію в "ЛНР", "ДНР" і Криму

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 вересня, 22:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МЗС України повідомило, яких питань торкнеться наша країна на засіданні Генасамблеї
У Нью-Йорку обговорять ситуацію на захоплених бойовиками українських територіях / Колаж "Сьогодні"
У Нью-Йорку обговорять ситуацію на захоплених бойовиками українських територіях / Колаж "Сьогодні"

Наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН, де очікується виступ президента України Володимира Зеленського, буде розглядатися питання про тимчасово окуповані території України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Реклама

Читайте також:

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН про включення пункту про тимчасово окупованих територіях України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів залучення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН ", – йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

Пріоритети України на Генасамблеї

  • Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

Читайте також:

Генасамблея ООН

  • Генеральна Асамблея ООН була заснована в 1945 році відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
  • В Генасамблею входять всі 193 члена Організації Об'єднаних Націй. Вона являє собою унікальний форум для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань.
  • Вона грає також важливу роль в процесі вироблення стандартів і кодифікування міжнародного права.
  • Асамблея проходить щорічно у вересні-грудні в Нью-Йорку (США). У наступний період – з січня по вересень вона скликається в міру необхідності.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 вересня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром соціального забезпечення України призначено Аркадія Єршова…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти