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На канале "Украина 24" стартует программа "Правда з Дмитром Співаком"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
3 сентября, 11:11
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Дмитрий Спивак и Виктория Малосвитная будут искать ответы на важные вопросы каждый вторник

"Украина 24" начинает новый информационный сезон премьерой программы "Правда з Дмитром Співаком", ведущей которого станет Виктория Малосвитная. Новый проект будет выходить с 7-го сентября по вторникам в 19:00.

"В мире, который утопает в манипуляциях и лжи, всегда стоит держаться правды, а истину искать. И мы будем делать это вместе со зрителями: развенчивать мифы и отличать настоящие новости от фейков. Украинцы требуют откровенного разговора. И моя главная цель в новой программе — рассказать, что же происходит вокруг нас. Ведь правда всегда побеждает", —комментирует Дмитрий Спивак.

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"Правда з Дмитром Співаком" — информационная программа, в которой Дмитрий Спивак вместе с Викторией обсуждают темы на злобу дня, ищут ответ на важные вопросы ради единой цели — узнать, что скрывают от нас.

"Правда не всегда бывает приятной, иногда она очень горькая, тем и опасна. Ее часто пытаются скрыть, завуалировав под реалистичную байку. А знать правду, какой бы она ни была — это право каждого. Наша обязанность отыскать правду, "Правду Дмитра Співака", — Виктория Малосвитная.

Новая программа разделена на несколько рубрик: политическую, социальную и международную. Уникальность каждого обсуждения позволит зрителю посмотреть на ситуацию с разных сторон и детально разобраться в конкретной проблеме. Ведь зрители проекта не пассивны наблюдатели, а люди, которые хотят знать истину.

"Новостная Группа Украина начинает осенний информационный сезон громкой премьерой программы с настоящим лидером мнений — Дмитрием Спиваком. Он будет говорить правду, а правда, как мы все знаем, всегда побеждает", — отметил главный редактор Новостной Группы Украина Юрий Сугак.

Смотрите каждый вторник в 19:00 "Правду з Дмитром Співаком" на главном информационном канале страны "Украина 24".

Ранее мы сообщали, что на телеканалах "Украина" и "Украина 24" покажут "Большую деолигархизацию".

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