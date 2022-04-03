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На трассе Львов-Самбор-Ужгород провалился асфальт из-за оползня (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 апреля, 17:16
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Аварийный участок обещают починить после того, как геологи и проектанты проведут все необходимые исследования
На трассе Львов-Самбор-Ужгород образовалась большая пропасть. Фото: коллаж "Сегодня"
На трассе Львов-Самбор-Ужгород образовалась большая пропасть. Фото: коллаж "Сегодня"

3 апреля на трассе Львов-Самбор-Ужгород возле села Сянки на Самборщине образовался провал из-за оползня. По этой причине закрыли одну полосу трассы для движения транспорта.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог во Львовской области.

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"Сегодня произошел оползень на участке автомобильной дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, который последний раз ремонтировали в 2016 году", – заявили в ведомстве.

Как рассказали ZAXID.NET, пропасть образовалась на трассе возле села Сянки Самборского района. В результате одну полосу трассы закрыли для движения транспорта. Движение на этом участке проводится в реверсном порядке.

Аварийный участок обещают починить после того, как геологи и проектанты проведут все необходимые исследования.

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Провал на дороге

В Киеве из-за оползня мужчину засыпало землей

В Киеве на улице Газопроводной, 5, возле Берковецкого кладбища произошел оползень, в результате которого мужчину засыпало землей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

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"Как оказалось, трое мужчин проводили земляные работы (для установки колодца), в результате оползня мужчину 1973 года рождения засыпало землей. Благодаря слаженным действиям спасателей мужчину удалось спасти и изъять из земли. Для осмотра на наличие у него травм мужчина передан медикам", - говорится в сообщении.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления, также были задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

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