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На трасі Львів-Самбір-Ужгород провалився асфальт через зсув (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 17:16
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Аварійну ділянку обіцяють відремонтувати після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження
На трасі Львів-Самбір-Ужгород утворилося велике провалля. Фото: колаж "Сьогодні"
На трасі Львів-Самбір-Ужгород утворилося велике провалля. Фото: колаж "Сьогодні"

3 квітня на трасі Львів-Самбір-Ужгород біля села Сянки на Самбірщині утворився провал через зсув. З цієї причини закрили одну смугу траси для руху транспорту.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

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Деталі

"Сьогодні відбувся зсув ґрунту на ділянці автомобільної дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, яку востаннє ремонтували у 2016 році", – заявили у відомстві.

Як розповіли ZAXID.NET, прірва утворилася на трасі біля села Сянки Самбірського району. Внаслідок чого одну смугу траси закрили для руху транспорту. Рух на цій ділянці здійснюється у реверсному порядку.

Аварійну ділянку обіцяють відремонтувати після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження.

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Провал на дорозі

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У Києві через зсув чоловіка засипало землею

У Києві на вулиці Газопровідній, 5, біля Берковецького кладовища стався зсув, внаслідок якого чоловіка засипало землею. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

"Як виявилося, троє чоловіків проводили земляні роботи (для встановлення колодязю), внаслідок зсуву грунту чоловіка 1973 року народження засипало землею. Завдяки злагодженим діям рятувальників чоловіка вдалося врятувати та витягти із землі. Для огляду на наявність у нього травм чоловіка передано медикам", – йдеться у повідомленні.

На місці події були задіяні 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу підрозділів Головного управління, також були задіяні і рятувальники Київської служби порятунку.

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