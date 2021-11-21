Называли "малоросом". Родственники Героев Небесной сотни кричали Зеленскому "позор" – видео

В соцсетях распространяют, на котором собравшиеся на аллее Небесной сотни в День достоинства свистят вслед главе государства

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники Героев Небесной Сотни встретили президента Украины Владимира Зеленского с криками "позор" и "предатель". Об этом свидетельствуют видео в соцсетях.

Зеленский в воскресенье, 21 ноября, принял участие в мероприятиях по случаю чествования памяти активистов Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

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Президент возложил цветы и в сопровождении политиков и охраны возвращался назад. В это время ему вслед кричали члены семей Небесной Сотни, собравшиеся у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства. Родственники Героев Небесной Сотни выкрикивали: "Позор!", "Предатель" и "Малорос".

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Что сказал Зеленский в годовщину трагических событий Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Президент вспомнил о тюрьмах, потере души и что бывает, если власть не слышит народ.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это тот день, который характеризует украинцев.

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Также Зеленский отметил, что украинцы свободны и заплатили за это большую цену, и напомнил ситуацию с моряками в российском плену.

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