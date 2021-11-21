Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Называли "малоросом". Родственники Героев Небесной сотни кричали Зеленскому "позор" – видео

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
21 ноября, 12:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В соцсетях распространяют, на котором собравшиеся на аллее Небесной сотни в День достоинства свистят вслед главе государства
В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы
В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники Героев Небесной Сотни встретили президента Украины Владимира Зеленского с криками "позор" и "предатель". Об этом свидетельствуют видео в соцсетях.

Зеленский в воскресенье, 21 ноября, принял участие в мероприятиях по случаю чествования памяти активистов Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Реклама

Президент возложил цветы и в сопровождении политиков и охраны возвращался назад. В это время ему вслед кричали члены семей Небесной Сотни, собравшиеся у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства. Родственники Героев Небесной Сотни выкрикивали: "Позор!", "Предатель" и "Малорос".

Реклама

Что сказал Зеленский в годовщину трагических событий Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Президент вспомнил о тюрьмах, потере души и что бывает, если власть не слышит народ.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это тот день, который характеризует украинцев.

Реклама

Также Зеленский отметил, что украинцы свободны и заплатили за это большую цену, и напомнил ситуацию с моряками в российском плену.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

21 ноября 1991. Министерство здравохранения Украины издает приказ о дальнейшем совершенствовании атестации врачей.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

115 304

заболело за неделю в Украине

-19%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять