Названы победители Effie Awards Ukraine 2020, награждение состоялось при поддержке Parimatch Tech

Имена победителей были объявлены во время десятичасового онлайн-марафона

Стали известны золотые, серебряные и бронзовые призеры самой престижной награды в области маркетинговых коммуникаций Effie Awards Ukraine. Имена победителей были объявлены во время 10-часового онлайн-марафона, который удалось организовать благодаря генеральному партнеру премии Parimatch Tech.

Самой эффективной рекламной кампанией признан кейс Monobank и медиаагенции Initiative "А моно изменить банкинг на уровне страны? Mono!". С полным списком победителей и финалистов Effie Awards Ukraine 2020 можно ознакомиться на сайте.

Parimatch Tech впервые поддержал топовую награду для маркетологов и медиаспециалистов в Украине. Церемония этого года включала 10 тематических блоков и презентацию 69-ти эффективных кампаний рекламно-коммуникационного рынка. Ведущими ивента стали Светлана Степаненко, CEO в Twiga Ukraine и Дмитрий Джеджула, директор по маркетингу в Biosphere Corporation. Онлайн-марафон Effie Awards Show 2020 прошел в ивент-холле PMHUB и собрал лидеров украинской маркетинговой индустрии.

"Мы как международная компания поддерживаем комплексные проекты на стыке инновационных технологий, креатива, data driven решений. Украинский маркетинг готов челленджить международный рынок: доказательство этому — презентованные сегодня кейсы. Заслуженный гранд-призер Monobank совершил революцию в индустрии банкинга, предложив продукт в новой бизнес-модели с прогрессивными MarTech-решениями", — отметила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine, член жюри Effie Awards Ukraine.

В этом году премию проводят 15-й раз. Во время церемонии удалось не только наградить лучших из лучших, но и показать самые эффективные кейсы финалистов широкой общественности.

"Effie Show — уникальное событие не только для Украины, но и для всего мира. Настоящий онлайн-марафон с презентацией 139 успешных маркетинговых кейсов и их трансляцией в онлайне стало возможным только благодаря поддержке нашего генерального партнера. От лица всего рекламно-коммуникационного рынка благодарим за такой высокий кредит доверия", — прокомментировал Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции.

Кроме того, в рамках Effie Awards Ukraine 2020 были объявлены и презентованы национальные рейтинги эффективности коммуникационных, медиаагентств и рекламно-коммуникационных холдингов, имена самых эффективных рекламодателей и брендов Украины, а также имена лучших маркетинг-команд Украины 2020 года.

Имена победителей войдут в международный рейтинг эффективности Effie Index 2020. А значит, украинские креативные решения вновь станут обсуждаемыми среди мирового маркетингового сообщества и продолжат драйвить развитие национального MarTech-рынка.

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