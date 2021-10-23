"Никакой готовности, полный ноль", – Голубовская о росте заболеваемости COVID-19 в Украине

Эксперт уверена, что сейчас уже невозможно изменить ситуацию, даже с помощью вакцинации населения

В ковидных отделениях больниц Одесской области не хватает койко-мест для пациентов. И скорее всего, такая ситуация скоро ждет все регионы Украины.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

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"Те регионы, где еще не такая ситуация, как в Одессе – скоро войдут в такую же абсолютно ситуацию. По-моему это было абсолютно прогнозируемо. И летом, если вы помните, нам удалось, тогда все было тихо-спокойно. Никто ни о чем не думал, что штамм Дельта уже во всем мире. Что нужно думать о койках, о кислороде, об инфекционных стационарах...", – говорит Ольга Голубовская.

Она считает, что система не была готова к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией этой осенью.

"Летом, когда был спад заболеваемости, не платили зарплаты, еле-еле главные врачи смогли в инфекционных стационарах удержать персонал...Никакой готовности, полный ноль. А тут внезапно, мы нашли Дельту, тогда вы помните, тоже это была отдельная история работы государства. Чуть ли не в кармане нужно возить, чтобы нашли. Я не сторонник запугивания и не сторонник перекладывания на население недоработки государственных институций. У нас люди не такие, еще там кто-то, нет. Политику нужно немножечко менять, не нужно пугать людей, не надо их обзывать какими-то антивакцинаторами", – добавляет врач.

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Она уверена, что сейчас уже невозможно изменить ситуацию.

"Сколько б вы не вакцинировали, еще и надо уметь сейчас вакцинировать, чтобы не раздуть эту эпидемию еще в большей степени. Сейчас нужно поменять стратегию лечения, для того, чтобы снизить нагрузку на отделение интенсивной терапии и ресурс для этого есть. Просто надо это внедрить. Так как она проводится на вокзалах, так она 100% может ухудшить ситуацию", – заявила Ольга Голубовская.

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Но по словам министра охраны здоровья Украины Виктора Ляшко, система здравоохранения – подготовлена.

"Любая система имеет границы. И достаточно хорошо, что сегодня мы все с вами можем не перейти в этой системе границы. Нужно провакцинироваться", – говорит Ляшко.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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