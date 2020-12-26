Новая амбулатория не может открыться в Черкасской области: не могут найти врача

Полгода Медведовская ОТГ Черкасской области ищет семейного терапевта. Раз в неделю сюда приезжает доктор из соседнего села. Остальное же время четыре тысячи жителей лечатся как могут.

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Чем заманивают специалистов – узнавали новости "Сегодня".

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Шестидесятилетнюю Ольгу Павловну встречаем в очереди к семейному врачу. Говорит, утром стало плохо. Таблетки высокого давления не сбили, поэтому пошла в амбулаторию. К счастью, сегодня тот единственный день на неделе, когда доктор – на месте.

"А вдруг заболеешь во вторник? А доктор – в среду. А на неделе? Ну, куда? Не всегда же поедешь в Чигирин. Просто здоровья нет поехать", – говорит жительница Медведовки Ольга Бреус.

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Семейный доктор Сергей Войнаровский приезжает в Медведовку из соседних Трушовцев. Сейчас обслуживает двенадцать сел. Говорит, чтобы все пациенты получали не только неотложную помощь, но и терапию – в общине должен быть свой семейный доктор.

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В Медведевской общине построили новую амбулаторию. Потратили девять миллионов гривен. Есть кабинеты для стоматолога, кардиолога и других специалистов. Подготовили помещение для аптеки и лаборатории. Закупили часть мебели и оборудования. Но сдать амбулаторию в эксплуатацию не могут. Нет семейного врача – и амбулатория не сдается.

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Чтобы амбулатория открылась, нужно юридическое лицо. И также нужна лицензия. А без врача никто лицензию не предоставит. Врача в общину ищут почти полгода. Ему предлагают бесплатное жилье и новенькую служебную машину. А еще – зарплату от пятнадцати тысяч гривен в месяц. В Медведевке хотят, чтобы семейный доктор был, во-первых, внимательным к пациентам. Возраст специалиста не имеет значения.

Но пока желающих нет. Медведовская община не теряет надежды. Готовы даже за свой счет переучить на семейного врача медика любой специальности. Только бы согласился переехать к ним в село.

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