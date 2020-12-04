Новогодними скидками в "Эпицентре" воспользуются на 35% покупателей больше, чем в прошлом году

Более 120 тысяч уникальных товаров будут реализованы в сети "Эпицентр" со скидками до 50%

С 1 декабря в сети торговых центров "Эпицентр" стартовала самая популярная акция года – "Честная выгода".

Более 120 тыс. уникальных предложений товаров на общую сумму 5,5 млрд грн будут реализованы в сети со скидками до 50%.

Традиционно среди наиболее популярных категорий товаров, которые приобретаются по акционной цене: сантехника, бытовая техника, напольные покрытия, бытовая химия, лакокрасочная продукция, посуда, домашний текстиль, подарки, освещение, игрушки.

Особым спросом пользуются автотовары, электроинструменты, офисная мебель и мебель для столовой, гироскутеры, гироборды, спортивные товары.

По прогнозам сети, в 2020 году новогодними скидками воспользуются на 30-35% больше покупателей, чем в прошлом году.

"Честная выгода для компании "Эпицентр" – это наша традиционная благодарность и новогодний подарок покупателям за то, что на протяжении года они доверяли нам, – подчеркивает Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле сети ТЦ "Эпицентр". – Компания существенно расширила ассортиментный ряд и группы товаров, благодаря чему в этом году покупатели смогут купить со скидками все – от строительных материалов до детского питания, от автотоваров до пищевых продуктов, лекарств, косметики и парфюмерии".

В 2019 году сеть "Эпицентр" реализовала более 116 тыс. уникальных предложений товаров на 3 млрд грн. В среднем каждый седьмой украинец воспользовался выгодными предложениями торговой сети. На покупках во время действия "Честной выгоды-2019" посетители сэкономили более 1,1 млн грн.

По словам заместителя главы компании "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу Ирины Шинкаренко, в этом году сеть стартовала со своей традиционной акцией "Честная выгода" немного раньше.

"Таким образом мы отреагировали на потребности и запросы клиентов, которые в сложных обстоятельствах, связанных с пандемией и карантином, хотят начать предновогодние приготовления этой зимой пораньше", – говорит она.

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