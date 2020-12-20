Новый год в ресторане: заведения готовятся нарушать локдаун, а полиция – ловить нарушителей

Некоторые заведения еще размышляют, выгодно ли им будет работать с полупустым залом

Кафе и рестораны готовятся к Новогодней ночи. В этом году из-за карантина праздновать будут совсем не так, как обычно. Действительно ли все заведения намерены закрыться в час ночи и как будут отслеживать нарушителей, выясняла корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

"Большой вопрос, зайдет ли посетителям такое предложение, чтобы они просто пришли на девять или десять часов, заказали столы, а в час ночи после того, как все только начинается – нужно идти домой", – колеблются, делать ли вечеринку, в одном из столичных пабов.

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Ко всему еще и за столиками могут посадить только половину от общего количества мест. Получается, что ночь, которая обычно приносит наибольшие прибыли, теперь может стать даже убыточной.

"Если взял у людей уже какой-то залог, а твоя рентабельность 100 человек, а пришло 50 – ты все равно работаешь. Заплатить зарплату, заплатить за приготовление самого Нового года. Расход у тебя есть, а дохода нет", – говорят владельцы заведений.

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Во Львов на праздники сюда ежегодно съезжаются тысячи туристов. Бронировать места в ресторанах люди начинают еще в начале декабря. Но в этом году пока не торопятся.

"Фактически это где-то порядка 40-50 процентов занятых мест в данный момент. И вообще по количеству – это небольшое количество", – говорят рестораторы.

Но пока одни считают убытки, есть и те, кто карантинными ограничениями пренебрегает. "Сегодня" позвонили в 5 заведений в разных городах. Одесский и киевский рестораны принимают заявки на Новогоднюю ночь – и развлечения будут продолжаться до утра.

"С десяти и до утра... У нас будет шоу-балет, конкурсы, развлекательная программа, конечно", – говорят по телефону.

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Чтобы выявлять нарушителей, полиция в новогоднюю ночь будет работать в усиленном режиме. Если ресторан будет пренебрегать распоряжением правительства – наказывать будут гривней. Причем штрафовать как владельца заведения, так и самих посетителей.

"Для граждан эта сумма составляет от 17 до 34 тысяч, а для должностных лиц от 34 до 170 000 гривен", – объясняют в полиции.

А если все же решили праздновать в ресторане, то бронируйте столик заранее – если этого не сделали, придется заплатить больше, ведь ближе к концу декабря цены растут.

Так в столице празднование в заведении для двух человек будет стоить от 2000 гривен. Во Львове – стоимость столика на двоих стартует от 2500 Одесские рестораны с праздничной программой еще в начале декабря стоили от 3500 гривен для пары. Самым дорогим регионом для празднования Нового года остаются Карпаты. Там стоимость новогоднего банкета стартует от 4000 гривен.

Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения – к списку запретов "оранжевой зоны" добавились еще некоторые.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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