В День Николая вступят в силу новые карантинные ограничения: что запретят и на сколько

С 19 декабря в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые накануне ввело правительство.

Реклама

Сайт "Сегодня" рассказывает, что запретят в период зимних праздников, а что будет разрешено, на каких условиях и как долго.

Что будет запрещено с 19 декабря?

Согласно новым карантинными ограничениям, во всех регионах Украины вводятся такие правила:

в учебных заведениях и детсадах запрещено проводить спектакли, праздничные концерты и другие массовые мероприятия с участием больше одного класса или группы, а также в присутствии посторонних;

запрещено проводить праздничные мероприятия, банкеты или другие публичные собрания в развлекательных заведениях и местах общественного питания;

работа выставок, музеев, галерей возможна, если на каждого посетителя будет отводиться 10 кв. м площади помещения;

заведения общепита могут работать в период с 7:00 до 23:00. При этом все расчетные операции должны быть проведены до 22:00;

в новогоднюю ночь ресторанам можно работать до часа ночи;

запрещено проводить религиозные мероприятия в помещении, если там есть более одного человека на 5 кв. метров, и на открытом воздухе, если присутствующие не сохраняют дистанцию в 1,5 метра.

/ Фото: Кабинет министров Украины

А какие ограничения действуют сейчас?

Реклама

Важно понимать, что правила, действующие сейчас, остаются актуальными. Кабмин продлил общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой" зоны до 28 февраля 2021 года.

В тренде Готовьтесь лепить снеговиков: какой будет погода на Рождество 7 января

Так, во всех регионах Украины запрещено:

проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);

нахождение на улице без удостоверяющих личность документов.

деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м;

проведение учебного процесса в группах более 20 человек;

обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;

проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.

Кроме того, сейчас действует специальное время для пенсионеров в объектах торговли и органах власти – с 10:00 до 12:00.

А что будет потом?

С 8 января Кабмин анонсировал новый зимний локдаун, который будет действовать до 24 января. Подробнее о запретах и ограничениях – читайте в материале "Сегодня".

Ранее мы рассказывали, что будет со школами, детскими садами и вузами после введения зимнего карантина.

Реклама

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама