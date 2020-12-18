В День Николая вступят в силу новые карантинные ограничения: что запретят и на сколько

С 19 декабря в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые накануне ввело правительство.
Сайт "Сегодня" рассказывает, что запретят в период зимних праздников, а что будет разрешено, на каких условиях и как долго.
Что будет запрещено с 19 декабря?
Согласно новым карантинными ограничениям, во всех регионах Украины вводятся такие правила:
- в учебных заведениях и детсадах запрещено проводить спектакли, праздничные концерты и другие массовые мероприятия с участием больше одного класса или группы, а также в присутствии посторонних;
- запрещено проводить праздничные мероприятия, банкеты или другие публичные собрания в развлекательных заведениях и местах общественного питания;
- работа выставок, музеев, галерей возможна, если на каждого посетителя будет отводиться 10 кв. м площади помещения;
- заведения общепита могут работать в период с 7:00 до 23:00. При этом все расчетные операции должны быть проведены до 22:00;
- в новогоднюю ночь ресторанам можно работать до часа ночи;
- запрещено проводить религиозные мероприятия в помещении, если там есть более одного человека на 5 кв. метров, и на открытом воздухе, если присутствующие не сохраняют дистанцию в 1,5 метра.
А какие ограничения действуют сейчас?
Важно понимать, что правила, действующие сейчас, остаются актуальными. Кабмин продлил общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой" зоны до 28 февраля 2021 года.
Так, во всех регионах Украины запрещено:
- проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
- нахождение на улице без удостоверяющих личность документов.
- деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м;
- проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
- обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
- проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.
Кроме того, сейчас действует специальное время для пенсионеров в объектах торговли и органах власти – с 10:00 до 12:00.
А что будет потом?
С 8 января Кабмин анонсировал новый зимний локдаун, который будет действовать до 24 января. Подробнее о запретах и ограничениях – читайте в материале "Сегодня".
Ранее мы рассказывали, что будет со школами, детскими садами и вузами после введения зимнего карантина.
Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине
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