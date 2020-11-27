Локдаун возвращается: что это значит

Вчерашнее обращение главы МВД Арсена Авакова, в котором он призвал правительство ввести локдаун на четыре недели, вызвало немалый резонанс в обществе.
Хоть украинские власти и говорят о нежелании вводить жесткие ограничения, неутешительная статистика по коронавирусу не оставляет им иного выбора.
Что такое локдаун, какие ограничения он предусматривает и при каких условиях его введут – читайте в материале "Сегодня".
Что означает слово "локдаун"
Полный локдаун – это официальный приказ, который предполагает наиболее строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости. В этот период, прежде всего, действует режим самоизоляции для населения. Работу продолжают только организации, которые обеспечивают основные потребности граждан – аптеки, продуктовые магазины, а также объекты критической инфраструктуры.
Этот вид жесткого карантина предусматривает ряд ограничений:
- закрытие внешних границ государства;
- введение комендантского часа;
- отмену международного и междугороднего транспортного сообщения;
- закрытие школ и вузов;
- закрытие мест общественного питания и развлечений;
- отмену массовых мероприятий;
- остановку заводов и других предприятий.
Украинцы уже знакомы с локдауном – в марте его пришлось ввести, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за широкого распространения COVID-19.
Когда и на сколько могут ввести карантин
Разговоры вокруг локдауна начались после заявления главы МВД Арсена Аваков о том, что в Украине следует ввести карантин на четыре недели.
Затем позицию министра поддержала эксперт Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, "полумеры ни к чему не приводят", поэтому в стране нужно ввести полный локдаун.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что решение о введении жестких ограничений зависит от результатов карантина выходного дня.
"Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение", – отметил он.
Глава Минздрава также Максим Степанов поддерживает идею нового локдауна, так как это позволит разорвать цепь передачи болезни COVID-19. А это в свою очередь сведет заболеваемость к нулю.
Тем не менее, официального решения властей по этому поводу пока нет. Однако, по словам источника "Сегодня" в Кабмине, правительство все же введет локдаун на период рождественско-новогодних праздников. Пока что рассматривают два варианта – на две или на три недели.
Что запрещено во время локдауна
Если локдаун, который хочет ввести правительство, будет похож на мартовский карантин, то по все территории Украины запретят:
- работу общественного транспорта;
- ж/д и автобусных перевозки;
- проведение массовых, спортивных и религиозных мероприятий;
- очное обучение в школах, вузах и техникумах;
- пребывание граждан на улице без защитной маски и паспорта;
- посещение парков, пляжей, скверов и других зон отдыха;
- работу торговых центров, ночных клубов, кинотеатров, салонов красоты, музеев, непродуктовых магазинов, гостиниц и санаториев.
Кроме того, новогодние карантинные ограничения также коснуться:
- посещения праздничных елок на площадях;
- проведения новогодних, рождественских концертов и других развлекательных программ;
- организации ярмарков;
- работы лыжных курортов и катков;
- новогодних корпоративов;
- празднований в школах и детских садах.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, зачем нужен был карантин выходного дня.
Также мы писали, грозят ли Украине масштабные протесты предпринимателей в случае введения локдауну.
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