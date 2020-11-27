Сведет заражение к нулю: Степанов выступил за введение локдауна

Минздрав рассматривает несколько вариантов реагирования на ситуацию

Введение локдауна позволит разорвать цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

При этом, считает он, власти должны считаться с экономической точкой зрения.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", – отметил Степанов.

Министр добавил, что сегодня в Украине есть предпосылки для введения жесткого карантина – это эпидемиологическая ситуация и нагрузка на систему здравоохранения.

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В частности, у правительства вызывают опасения новогодние праздники – в этот период возникают большие скопления людей.

По словам Степанова, сейчас Минздрав рассматривает несколько вариантов реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Напомним, ранее глава Минздрава назвал главное условие для введения жестких ограничений.

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