Сведет заражение к нулю: Степанов выступил за введение локдауна

Введение локдауна позволит разорвать цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
При этом, считает он, власти должны считаться с экономической точкой зрения.
"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", – отметил Степанов.
Министр добавил, что сегодня в Украине есть предпосылки для введения жесткого карантина – это эпидемиологическая ситуация и нагрузка на систему здравоохранения.
В частности, у правительства вызывают опасения новогодние праздники – в этот период возникают большие скопления людей.
По словам Степанова, сейчас Минздрав рассматривает несколько вариантов реагирования на ситуацию с коронавирусом.
Напомним, ранее глава Минздрава назвал главное условие для введения жестких ограничений.
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