О своей карьере и профессиональном опыте в геймдев-индустрии рассказывает Lead Concept Artist Игорь Ковалев

Об опыте работы концепт-художником и профессиональном бэкграунде

По образованию я художник, закончил факультет живописи в академии искусства и архитектуры в Киеве. После окончания академии работал в пост-продакшн кино и рекламы в студиях Cinnamon VFX и Coffeepost Post Production в Киеве.

Работая в рекламе, стремился больше рисовать, параллельно начал работать иллюстратором и постепенно попал в гейм-индустрию. Я работал с такими клиентами как Intel, Marvel, Sony, Oculus, National Geographic, а также успел поработать над такими игровыми проектами как Guild Wars 2, Echo VR, Warface и др. Также есть несколько интересных проектов, о которых очень хочется рассказать, но они все еще в разработке. Вы о них обязательно услышите через два-три года.

В данный момент как концепт-артист работаю с компаниями New World Interactive (авторами серии Insurgence) и Fable Labs, а также в качестве лид-артиста сотрудничаю с компанией Devoted Studios.

О роли классического художественного образования

Классическое художественное образование – это и плюс и минус одновременно. Плюс на самом деле только один: после окончания учёбы ты умеешь рисовать, но этого, к сожалению, недостаточно для работы в рекламной и игровой индустрии.

Эстетически, например, игры – совсем другая сфера с совсем другими ритмами производства, для работы в которых академическое образование банально не дает необходимых навыков. Художнику, рисующему в основном портреты и фигуры, достаточно сложно без подготовки понять специфику дизайна Fantasy или Sci-fi игр. Также большая проблема состоит в том, что классический художник часто не считает те же игры чем-то серьезным. В играх нужно точно так же разбираться и уважать их как отдельный и достаточно сложный и комплексный вид искусства. И самое главное, их нужно любить и жадно впитывать знания. Если нет этой жажды, перейти в эту сферу будет очень трудно, нужно действительно гореть.

Важно ли играть в игры

Играть в игры безусловно очень важно. Я в этом плане довольно специфический геймер, так как трачу очень много времени на прохождение, постоянно делаю скриншоты, анализирую локации и костюмы. Я отношусь к типу игроков, которые играют из-за визуального ряда. Наверное, таким образом, я отдаю должное другим художникам, которые вложили огромный труд в тот или иной проект. Недавно проходил Assassin’s Creed Origin и был поражен, насколько детально воссоздана логика городов и архитектуры в целом. Если вы интересовались вопросами истории городского дизайна (urban design) и народной архитектуры (vernacular architecture), вы наверняка сталкивались с проблемой, как сложно найти книги, посвященные этим вопросам. Концепт-художник не обязан быть архитектором или урбанистом, но он должен иметь представление и понимать логику, как строится город, как строится дом, чем отличается настоящий средневековый замок от декоративного замка XIX века и т.д.

Как развиваться художнику, желающему попасть геймдев

Первое и самое важное – художник должен перестать быть самоучкой. Есть предел тому, чему мы сами можем себя научить, поэтому каждому художнику на определенном этапе нужен учитель или ментор, а еще лучше художественная среда, в которой он будет развиваться. К счастью, сейчас существует множество online-школ, в которых можно подобрать себе курс на интересующую тематику, независимо от вашего уровня. Я очень рекомендую на начальном этапе брать курсы постоянно, и вы очень быстро прокачаете необходимые скилы. Не торопитесь выкладывать в инстаграм или на artstation все подряд, агрессивный маркетинг сырого продукта не пойдет вам на пользу.

Игровая сфера очень быстро развивается, конкуренция также достаточно высока, но при упорной работе вам обязательно найдется место.

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