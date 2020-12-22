Обильных осадков можно не ждать: эксперты прогнозируют усиление засухи в Крыму

Метеорологи ожидают такую же теплую и бесснежную зиму на полуострове, как и в прошлом году

Фото: RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt

Последние пять лет в оккупированном Россией Крыму выпадало всего лишь 70 процентов годовой нормы осадков, поэтому водный баланс на полуострове не восстанавливается, хотя там и идут дожди.

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Об этом начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко рассказала Deutsche Welle.

Она объяснила, что Крым зависит от природно-климатических условий. В весенне-летний период там мало осадков и высокий уровень испарения из-за высокой температуры. А с 2015 года на полуострове, как и во всей южной Украине, наблюдается дефицит осадков, что провоцирует серьезную засуху. Это – следствие глобальных климатических изменений, потепление.

"Сейчас в Крыму ситуация несколько стабилизировалась, потому что шли дожди, однако осадки не стали стокоформирующими, а лишь пополнили запас влаги в почве. То есть вода промочила землю, но ее недостаточно, чтобы наполнить источники, реки, озера и водохранилища, откуда в Крыму можно брать воду", – объяснил заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк.

По его словам, крымчанам не стоит надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы, так как метеорологи прогнозируют такую же теплую и бесснежную зиму, как и в прошлом году.

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Из местных природных стоков в Крыму формируется только 15 процентов пресной питьевой воды. Но за последние шесть лет самопровозглашенные "власти" Крыма практически исчерпали их.

"Северо-Крымский канал не работает, водохранилища не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками", – заключает Михаил Яцюк.

А заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заметила: для нужд гражданского населения питьевой воды, которая формируется природными стоками, вполне достаточно. А дефицит возникает из потребности российских военных баз и промышленных объектов.

Ташева подчеркнула, что Украина не намерена обеспечивать водой "военную машину России в Крыму", поэтому вопрос подачи воды через Северо-Крымский канал не стоит на повестке дня до "полной деоккупации Россией" полуострова.

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Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что крымчанам хватит питьевой воды. По его словам, сейчас проводят геологические исследования на полуострове, а часть водозабора перенаправляют в Севастополь.

Также напомним, две недели назад подконтрольные Москве "власти" Крыма приказали прекратить перекачку воды из опустевших Белогорского и Тайганского водохранилищ для нужд Симферополя.

Интересно, что в октябре-2020 оккупанты заявляли о намерении в течение двух лет построить в Крыму установку по опреснению морской воды, которая обойдется российскому бюджету в 8,2 млрд рублей (около 3 млрд грн). Считается, что в 2022 году комбинат даст всему Крыму 20 тыс. кубометров воды в сутки и столько же – Севастополю, где расположена база Черноморского флота РФ.

Однако впоследствии Путин заявил, что опреснение будут применять только "точечно", ведь "это достаточно дорогое удовольствие" и неэффективно для широкого применения.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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