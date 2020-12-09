В Крыму заканчивается вода в двух водохранилищах: по пустеющим трубам качают грязь

Симферополь питался из Белогорского и Тайганского водохранилищ

В оккупированном Россией Крыму ситуация с водой для населения продолжает ухудшаться. Подконтрольные Москве "власти" полуострова приказали прекратить перекачку воды из опустевших Белогорского и Тайганского водохранилищ для нужд Симферополя.

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Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Российские военные проложили 50-километровый водовод для переброски воды в "столицу" Крыма, но оказалось, что из 15 труб вода идет только по половине, да и то – со слабым напором. А труба, которая дает самый сильный напор – дает и самую грязную воду.

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Напомним, неделей ранее в Симферополе местные жители жаловались на грязную воду – там из крана текла жидкая глина.

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Также напомним, оккупанты ужесточают график подачи воды в Симферополе. Местные жители смогут пользоваться водой дома максимум только по 4 часа в день.

А данные спутниковой съемки мониторинга водных ресурсов Крыма показывают, что на полуострове интенсивно усыхают водные объекты.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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