Офис президента обжаловал отмену указа Зеленского по Тупицкому

Теперь судьба экс-главы Конституционного суда зависит от решения Большой палаты Верховного суда

У Зеленского продолжается противостояние с Тупицким. Коллаж "Сегодня"

Офис президента обжаловал решение Верховного суда об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он "уволил" Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Реклама

Об этом сообщил РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ОПУ подал апелляцию на решение суда и теперь судьба Тупицкого зависит от решения Большой палаты Верховного суда.

Подоляк подчеркнул, что если решение первой инстанции останется без изменений, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление Тупицкого в должности главы Конституционного суда.

Скандал с увольнением Тупицкого

Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран главой суда. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил от должности главу КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.

Многие заявляли, что якобы ни Конституция, ни законы Украины не предоставляют президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".

А угрозой нацбезопасности стало принятие решения судом 27 ноября 2020-го, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.

Реклама

В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.