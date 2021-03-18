Оккупанты под Горловкой обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

Боец получил огнестрельное ранение, но спасти его жизнь не удалось

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиций украинских военных из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное под Горловкой Донецкой области.

Реклама

Об этом сегодня, 18 марта, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" на своей странице в Facebook .

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось.

Наши защитники открыли ответный огонь по оккупантам.

Реклама

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований РФ.

Командование ОТГ "Север" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Напомним, это не первая потеря ВСУ на Донбассе. Так, 28 февраля в результате обстрела из снайперского оружия погиб морпех Сергей Моисеенко.

Также сообщалось о гибели троих бойцов ВСУ, которых будут опознавать по ДНК.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама