Оккупированному Крыму грозит новая беда: жучки и мыши могут уничтожить урожай зерна

Оккупированному Россией Крыму грозит новая напасть помимо засухи и нехватки питьевой воды. Несколько лет подряд на полуострове в зимний период сохраняется плюсовая температура и минимальное количество морозных дней, что может привести к активному размножению полевых мышей и хлебных жужелиц.

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Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе т.н. Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмилу Радченко сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

По ее словам, зимы в Крыму стали мягче, и это благоприятно сказывается на размножении насекомых-вредителей и полевок. "Враги урожая" питаются круглогодично, тем самым нанося существенный урон засеянным полям.

"Условия в этом году для жужелицы благоприятные. Поэтому надо контролировать ее наличие в течение всего зимнего периода", — сказала эксперт, добавив, что после жужелицы растение полностью погибает — такова особенность питания вредителя. На полях появляются круглые "выжженные" очаги, которые разрастаются.

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Также Радченко отметила, что крымским полям опасаться стоит и мышевидных грызунов, которые в случае отсутствия морозов будут плодиться в больших количествах и съедать урожай. Так, в осенне-зимний период 2019 года увеличение численности мышевидными грызунами наблюдалось в Сакском, Первомайском, Ленинском и Черноморском районах.

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Напомним, зимой мыши массово перебираются из холодных помещений и полей в отапливаемые квартиры и частные дома. Грызуны портят продукты, а также могут переносить некоторые инфекционные заболевания.

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