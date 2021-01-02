От COVID-19 умерла волонтер Александра Тарасова

Тарасова помогла многим украинским военным, но под Новый год получила неприятный подарок в виде ковида

Украина снова теряет волонтеров. Сегодня от COVID-19 умерла Александра Тарасова. Ее болезнь протекала тяжело, она была подключена к кислороду, но это ее не спасло.

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Об этом сообщает в Facebook волонтер Лилия Блохина.

"Печаль, боль… Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", – написала она.

Ее смерть подтвердила еще одна волонтер Дана Яровая. По ее словам, Тарасову плохо лечили.

"Я только вчера писала тебе, как мы ждем твоего выздоровления. Саши больше нет. А еще у меня три километра переписки перед реанимацией, где Сашка писала, что ее не лечат, и ничего не делают", – написала она в Facebook.

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На странице самой Тарасовой ранее был размещен пост, в котором говорилось, что она возглавляла известные волонтерские фонды – сначала "Крылья феникса", а потом "Вернись живым". Она постоянно занималась помощью для военных на фронте и проблемами ветеранов войны уже в мирной жизни.

"Болезнь протекает очень сложно. Саша на дыхательных аппаратах", – писали еще 24 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2020 года скончался известный волонтер Виталий Панич, который был и участником боевых действий, а потом стал помогать бойцам. Он страдал от пневмонии, печеночной и почечной недостаточности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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