Первый транш вакцины для Украины – 1,2 млн доз. Кого иммунизируют первыми

В Минздраве рассчитывают на первую партии вакцины от COVID-19 в первой половине 2021 года

Иностранные компании уже на завершающей стадии изготовления вакцины от коронавируса. Украина ведет переговоры о закупке, как только препараты будут зарегистрированы. В первом транше наша страна получит 1,2 миллиона доз. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он рассчитывает, что Украина получит вакцину от "ковида" уже в первом полугодии следующего года.

"Первый транш будет 1,2 миллиона доз. Эта вакцина будет использоваться в первую очередь для группы риска: медицинских работников, которым нужно провести необходимую иммунизацию; группы риска по возрасту – это люди старше 65 лет; люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые вызывают осложнения при COVID-19 и часто приводят к летальным случаям", – сказал Степанов.

Министр добавил, что для закупки вакцины в госбюджете предусмотрены соответствующие средства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, что Украина ведет переговоры и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. При этом он уточнил, что на сегодняшний день еще нет ни одной зарегистрированной вакцины. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. Отметим, что стоимость вакцины будет примерно 14 долларов за две дозы (на человека). Читайте подробней, что нужно знать о вакцинации от коронавируса.

Видео: Сегодня

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