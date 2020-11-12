Miss Fashion Universe 2020 Анна Гузеева: "Многие конкурсантки ставили на меня"

В октябре завершился один из самых прогрессивных международных конкурсов красоты – Miss Fashion Universe, победительницей которого стала красавица из Украины 22-летняя Анна Гузеева.

Анна, поздравляем вас с невероятной победой! Это действительно большая радость – видеть наших соотечественниц в качестве победительниц международных конкурсов. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в этом конкурсе?

Уже который год подряд этот невероятный конкурс красоты Miss Fashion Universe открывает удивительных, красивых и талантливых девушек миру, мировым медиа и телевидению.

Последние несколько лет я внимательно следила за этим конкурсом, и, безусловно, мне также хотелось принять участие в соревновании за главный титул среди тысяч участниц, которые подают свои анкеты на этот конкурс.

На конкурсе представляли свои страны почти 2 десятка красавиц из разных стран Европы, но, признаюсь, в женском коллективе делались ставки, кто же станет победительницей, и многие конкурсантки ставили на меня. Я, в свою очередь, лишь отшучивалась, но продолжала визуализировать свой образ в заветной красавице-короне, с победной лентой, украшенной камнями Swarovski.

Насколько большую роль играют для вас участие и победа в этом конкурсе?

Конкурс красоты – это некий культурный феномен современной истории. На мой взгляд, подобные конкурсы значительно расширили понимание того, что значит – красивая современная женская личность, ведь для полноценного формирования личности необходимо иметь понятие о прекрасном. Именно поэтому к претенденткам на главный титул конкурса предъявлялось огромное количество требований, которым не многие среднестатистические девушки соответствуют.

Это и профессионально подготовленный номер для конкурса талантов, и благотворительный проект, и развернутое интервью на иностранном языке. А еще эрудиция, наличие высшего образования и обоснованных, осознанных позиций на многие серьезные процессы, происходящие в мире. Это и целый набор человеческих качеств и добродетелей. И, конечно же, яркая внешность без недостатков, а также профессиональное умение ее подать.

Как и для каждой девушки, победа в конкурсе красоты для меня – это некое подведение итогов моих юных лет, взросление, осознание своей роли в этом мире и, конечно же, с получением титула – новый статус.

Анна, что было самым сложным в достижении заветной победы?

Самой сложной в достижении победы для меня стала ситуация, случившаяся в день, когда должно было состояться финальное шоу и награждение. Я никогда не выделялась слишком высоким ростом (мой рост – 169 сантиметров), поэтому на конкурсе отчаянно хотела показаться очень высокой и абсолютно на все репетиции, фотосессии, съемки, презентации и даже на завтраки и обеды приходила в обуви на очень высокой шпильке. Но у меня есть некоторые проблемы со спиной, которые иногда дают о себе знать острой болью. На утро перед финалом я почувствовала эту боль в спине, она не давала ни подняться с кровати, ни сделать глубой вдох... Через несколько часов, выплакавшись, наложив лечебные пластыри на спину, сжав зубы, не обращая внимания на боль, я заставила себя сделать свой выход на финальном шоу. Как оказалось позже – выход за первой короной.

Анна, насколько долгим был ваш путь к этой короне и долго ли вы работаете в модельном бизнесе?

С 18 лет я работаю веб-разработчиком и веб-дизайнером, а сейчас поступила в магистратуру факультета прикладной математики на бюджет, так что работа в модельном бизнесе никогда не была моей мечтой. Но когда мне было 19 лет, подруга (профессиональная модель), отправила мою анкету и видео-визитку на участие в международном конкурсе красоты Miss Eurasia 2018, который проходит в Турции. Тогда она мне сказала: "Вот увидишь, тебя обязательно пригласят на конкурс". И оказалась права, через 3 недели со мной связался представитель этого конкурса в Украине. И уже в июне 2018 я находилась на конкурсе в Турции как представительница восточной Украины. Но победу этот конкурс мне так и не принес, ведь тогда я была совсем не уверенной в себе девочкой, я себя не любила, даже толком не вела свой Инстаграмм, ведь мне не нравились мои снимки.

За эти 2,5 года я очень поменяла свое отношение к себе, усовершенствовала свои сильные стороны и проработала слабые, научилась принимать себя, а также грамотно себя преподносить. Даже сейчас, когда смотрю на фотографии себя сегодняшней и фотографии, которым больше двух лет, у меня складывается впечатление, будто это два разных человека, хотя я никогда не делала ни одной пластической операции и никогда не меняла лицо с помощью уколов.

Поэтому для победы не нужно быть самой красивой, нужно иметь стержень внутри.

Я не считаю, что титулы и короны делают кого-то лучше или с помощью титулов можно каким-то образом устроить свою жизнь, сами по себе они ничего не значат, если за титулом нет личности и сильного характера. Но тем не менее, именно тогда, в 2018 году, во мне проснулся спортивный интерес и азарт. Уезжая с конкурса "Мисс Евразия", я твердо решила, что со следующего конкурса я не уеду без победы. В этом году в Испании все так и произошло. Страна, которую я всегда очень любила, стала для меня счастливой!

Как вы планируете провести этот год в статусе действующей "Мисс Фэшн Вселенная"?

Сразу по возращении домой у меня была очень стильная фотосессия для итальянского глянцевого журнала Gmaro, после победы на конкурсе меня пригласили стать лицом ноябрьского номера.

А сам год обещает быть загруженным: я продолжу обучение в университете, буду также развиваться как разработчик в сфере айти, в планах – воплотить в жизнь благотворительный проект, суть которого состоит в помощи приютам для животных. Также этот год будет насыщен медийными проектами и творчеством, в планах – получение второго высшего образования в одном из университетов Киева.

А уже через год я снова вернусь в Испанию, чтобы на торжественной церемонии передать свою корону приемнице.

Анна, это последний конкурс красоты в вашей жизни или вы все-таки еще решитесь бороться за титулы в Украине и за ее пределами?

Да, я еще буду принимать участие в различных конкурсах красоты и талантов и пробовать свои силы.

Что вы можете посоветовать, пожелать девушкам, которые также мечтают стать сильными успешными личностями и обладательницами титулов?

Я хотела бы пожелать каждой девушке научиться принимать себя, но в то же время тренировать дух и уметь себя в чем-то ограничивать. Также очень важно научиться собирать максимум своих лучших качеств на публике и в различные решающие моменты. И, конечно же, нужно идти вперед, невзирая на проигрыши и неудачи. Не обращая внимания на сплетни и интриги модельного бизнеса, набираясь опыта и приобретая глубокое понимание специфики этой сферы, вы обязательно придете к своей победе.

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