Почему украинцы мало читают? Мы поговорили с директором Украинского института книги

Украинцы тратят значительно больше денег на алкоголь и азартные игры, чем на книги, заявили в Украинском институте книги

Украинцы редко читают книги / Фото: Коллаж: Сегодня

С понедельника в Украине впервые стартует Национальная неделя чтения. Ее инициировал Украинский институт книги, чтобы сделать популярным дарение книг, посещение библиотек и в целом – чтение. Сейчас в стране только 27% населения являются регулярными читателями.

Сайт "Сегодня" поговорил с директором Украинского института книги Александрой Коваль и узнал, почему в стране мало читают и как это будут исправлять.

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Неделя чтения продлится с 13 до 19 декабря. С помощью выставок и тематических мероприятий работники института книги попытаются массово объединить интересы читателей, авторов, издателей и библиотек.

"События, аналогичные Национальной неделе чтения – крайне важны для продвижения чтения книг в разных странах. Германия, Польша, Литва, Финляндия ежегодно отмечают дни дарения книг, дни чтения с детьми вслух, Книжное Рождество и другие акции, которые проходят в ходе таких национальных кампаний", – сообщили в Украинском институте книги.

Сколько читают украинцы?

Пока что у нас в стране низкий уровень чтения. Данные Госслужбы статистики Украины говорят о том, что в 2020 году украинцы потратили на покупку книг около 800 млн грн.

"Это очень отличает украинцев от жителей других стран, на которых мы хотим быть похожи — 20 грн в год на душу населения! Низкий уровень чтения (лишь 27% украинцев являются регулярными читателями) и покупки книг оборачивается низким уровнем образования и науки, незначительную эффективность нашей экономики", – сказала Александра Коваль.

Два последних года стали кризисными для украинских авторов и издателей. В 2020 году на одного гражданина появилось только 0,3 новой украинской книги.

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Украинцы, которые читают книги, счастливее и богаче

Согласно исследованиям Украинского института книги, люди, которые читают, счастливее, стрессоустойчивее и чаще достигают поставленных целей по сравнению с теми, кто не уделяет время книгам.

Также среди нечитающих вдвое больше безработных, а почти половина украинцев (47%) убеждены, что чтение содействует материальному достатку.

Почему украинцы не любят читать книги?

Украинский институт книги выяснил, из-за чего люди стали реже покупать и читать литературу. Главные причины таковы:

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неуверенность при выборе книги;

недостаток денег;

непонимание ценности чтения в границах жизненной стратегии;

дефицит свободного времени.

"Я добавила бы к этому потребительские приоритеты, направленные чаще на выживание и такие деструктивные практики, как табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, азартные игры. На эти потребности украинцы тратят в десятки раз больше, чем на удовлетворение культурных потребностей. В том числе и на приобретение книг", – добавила Коваль.

Как присоединиться к кампании?

Как уточняют в Институте, принять участие в кампании может каждый желающий. Для этого можно вставлять хештеги и рекомендовать любимые книги в Сети.