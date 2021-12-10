Чому українці мало читають? Ми поговорили з директором Українського інституту книги

Українці витрачають значно більше грошей на алкоголь та азартні ігри, ніж на книги, заявили в Українському інституті книги

Українці рідко читають книги / Фото: Колаж: Сьогодні

З понеділка в Україні вперше розпочнеться Національний тиждень читання. Її ініціював Український інститут книги, щоб зробити популярним дарування книг, відвідування бібліотек та загалом – читання. Нині у країні лише 27% населення є регулярними читачами.

Сайт "Сьогодні" поговорив із директором Українського інституту книги Олександрою Коваль та дізнався, чому в країні мало читають і як це виправлятимуть.

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Тиждень читання триватиме з 13 по 19 грудня. За допомогою виставок та тематичних заходів працівники інституту книги спробують масово поєднати інтереси читачів, авторів, видавців та бібліотек.

"Події, аналогічні до Національного тижня читання – вкрай важливі для просування читання книг у різних країнах. Німеччина, Польща, Литва, Фінляндія щорічно відзначають дні дарування книг, дні читання з дітьми вголос, Книжкове Різдво та інші акції, що відбуваються у ході таких національних кампаній", – повідомили в Українському інституті книги.

Скільки читають українці?

Поки що в Україні низький рівень читання. Дані Держслужби статистики України говорять про те, що у 2020 році українці витратили на покупку книг близько 800 млн. грн.

"Це дуже відрізняє українців від мешканців інших країн, на які ми хочемо бути схожими — 20 грн на рік на душу населення! Низький рівень читання (лише 27% українців є регулярними читачами) та покупки книг обертаються низьким рівнем освіти та науки, незначною ефективністю нашої економіки", – сказала Олександра Коваль.

Два останні роки стали кризовими для українських авторів та видавців. 2020 року на одного громадянина з'явилося лише 0,3 нової української книги.

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Українці, які читають книги, щасливіші та багатші

Згідно з дослідженнями Українського інституту книги, люди, які читають, щасливіші, стресостійкіші та частіше досягають поставлених цілей порівняно з тими, хто не приділяє час книгам.

Також серед тих, хто не читає, вдвічі більше безробітних, а майже половина українців (47%) переконані, що читання сприяє матеріальному достатку.

Чому українці не люблять читати книжки?

Український інститут книги з'ясував, через що люди стали рідше купувати та читати літературу. Головні причини такі:

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невпевненість у виборі книги;

нестача грошей;

нерозуміння цінності читання у межах життєвої стратегії;

дефіцит вільного часу.

"Я додала б до цього споживчі пріоритети, спрямовані найчастіше на виживання та такі деструктивні практики, як тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків, азартні ігри. На ці потреби українці витрачають у десятки разів більше, ніж на задоволення культурних потреб. У тому числі і на придбання книжок", – додала Коваль.

Як приєднатися до кампанії?

Як уточнюють в Інституті, взяти участь у кампанії може кожен охочий. Для цього можна вставляти хештеги та рекомендувати улюблені книги в Мережі.