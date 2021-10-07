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Под Запорожьем мужчина перерезал себе горло на глазах у близких

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 12:08
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Он злоупотреблял спиртными напитками и принимал наркотические вещества
Под Запорожьем мужчина покончил с собой. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Запорожьем мужчина покончил с собой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожской области 24-летний мужчина покончил с собой, перерезав горло кухонным ножом. Все это произошло на глазах у его близких.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Подробности ЧП

Происшествие случилось в селе Сладководное Розовского района Запорожской области. В полицию поступило сообщение, что мужчина перерезал себе горло.

На месте ЧП выяснилось, что 24-летний местный житель сильно злоупотреблял спиртными напитками, а также принимал наркотические вещества.

Мужчина вел себя неадекватно и у него был приступ психоза

Как рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская, 6 октября 24-летний мужчина вел себя неадекватно – у него была мания преследования и приступ психоза.

На глазах у сожительницы мужчина нанес себе кухонным ножом телесные повреждения в районе горла и помешал ей его остановить. В результате пострадавший скончался.

Мужчина перерезал себе горло кухонным ножом. Скриншот с YouTube
Мужчина перерезал себе горло кухонным ножом. Скриншот с YouTube

Что говорят в полиции

По факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной пометкой "самоубийство".

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