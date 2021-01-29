В сельских колодцах появилась горячая вода – под Житомиром напуганы аномалией

В Житомирской области появилась пока что необъяснимая природная аномалия. В колодцах у жителей села Тайки Емильчинского района при нынешней холодной погоде появилась горячая вода, температура которой порой достигает 50 градусов.

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Как рассказал нам староста села Сергей Романчук, впервые горячая вода появилась в колодцах прошлой осенью.

"Сначала теплая вода появилась в колодце у одного местного жителя, но он никому ничего не говорил. А в начале ноября горячая вода появилась еще в одном колодце, в 100 метрах от подворья этого мужчины, – рассказывает Сергей Романчук. – Сначала вода была мутной, затем нагрелась до 50 градусов".

По словам Романчука, сначала люди подумали, что нагрев произошел из-за возможной поломки насосов.

"Но позже выяснилось, что не насосы были причиной, – уточняет Романчук. – Горячей вода оставалась и после того, как люди вытащили насосы. Когда мороз на улице был -11, то температура воды снизилась до 21 градуса тепла по Цельсию. К нам приезжала лаборант, которая взяла пробы. Во время ее приезда температура воды повысилась до 27 градусов. Экспертиза показала, что вода не термальная, потому что в ней не нашли присущих такой воде солей. Также я общался с геофизиком, он у меня спрашивал, не было ли внешнего вмешательства. Я ему ответил, что нет. То есть точных объяснений этому нет. Возможно, что вода вступила в реакцию с какими-то минералами".

К этому Романчук добавил, что хозяева этих колодцев употребляют эту воду и в сыром виде.

"Хотя в ней обнаружили кишечную палочку", – сообщил нам староста. И резюмировал: "Конечно, хотелось бы в дальнейшем узнать достоверную причину такого явления. Кстати, в местной газете как-то сообщалось, что и в соседнем районе, в селе Кропивня, в колодце также обнаружили горячую воду".

Мы разыскали хозяйку загадочного колодца. Ею оказалась Надежда Борисюк – местная учительница.

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/ Фото: Суспільне

"У меня аншлаг – журналисты приезжают целыми съемочными группами, – говорит Надежда. – Все началось в октябре. Поначалу я даже испугалась такого явления, я ведь по образованию математик-физик. Даже предположила, не вулкан ли под моим двором просыпается, потом привыкла. Мало того, ко мне приходят соседи за ней, недавно пришла соседка и набрала 10 больших бутылок. Я сама экономлю на подогреве воды, ведь в колодце бесплатная. Так сказать, золотая жила. Даже купаюсь в ней. В первый раз опасалась, но подумала: была – не была, перекрестилась и искупалась. А утром проснулась как новая копейка".

По словам Надежды, растения на огроде этой водой она не будет поливать.

"Рядом с моим огородом речка, поэтому в поливе из колодца необходимости нет. Что касается колодца, то ему около 50 лет, его глубина – 9 метров, при этом воды в нем – около 2,5 метров".

Мы пообщались и с лаборантом, которая приезжала брать пробы воды в селе Тайки. Ею оказалась старший лаборант измерительной лаборатории Полесского нацуниверситета Инна Можаровская.

"Температура воды в момент нашего приезда была 27 градусов, сегодня на шесть градусов ниже, – рассказала нам Инна Можаровская. – Аномалий, которые бы объясняли такую температуру – этого анализ не показал. Нами были выявлены лишь превышения нитратов и кишечной палочки. По другим показателям – все в норме, в том числе и по тяжелым металлам".

По словам Можаровской, потерпело крах и то предположение, что вода могла вступить в реакцию с какими-либо минералами.

"Содержание минералов не превышает норму", – уточнила специалист.

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На наш вопрос, с чем все-таки связан нагрев воды в морозы до такой температуры, Можаровская предположила, что аномалия может быть связана с глобальным потеплением.

"Могли спровоцировать и полезные ископаемые. Нужно исследовать все это на протяжении года, это достаточно интересное явление", – резюмировала лаборант.

Как оказалось, тему горячей воды уже начали бурно обсуждать и в соцсетях, некоторые из жителей Житомирской области в шутку предположили, что, "а вдруг просыпается какой-то неизвестный вулкан".

Напомним, ранее премьер-министр рассказал о том, что тарифы на тепло и горячую воду будут заморожены.

Также сообщалось о том, что в колодцах зачастую вода не отвечает санитарным нормам. Подробности – в сюжете.

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