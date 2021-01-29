У сільських колодязях з'явилася гаряча вода – під Житомиром налякані аномалією

У Житомирській області з'явилася поки що незрозуміла природна аномалія. В колодязях у жителів села Тайки Ємільчинського району за нинішньої холодній погоди з'явилася гаряча вода, температура якої подекуди сягає 50 градусів.

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Як розповів нам староста села Сергій Романчук, вперше гаряча вода з'явилася в колодязях минулої осені.

"Спочатку тепла вода з'явилася в колодязі у одного місцевого жителя, але він нікому нічого не говорив. А на початку листопада гаряча вода з'явилася ще в одному колодязі, в 100 метрах від подвір'я цього чоловіка, – розповідає Сергій Романчук. – Спочатку вода була каламутною, потім нагрілася до 50 градусів ".

За словами Романчука, спочатку люди подумали, що нагрів стався через можливу несправність насосів.

"Але пізніше з'ясувалося, що не насоси були причиною, – уточнює Романчук. – Гарячою вода залишалася і після того, як люди витягли насоси. Коли мороз на вулиці був -11, то температура води знизилася до 21 градуса тепла за Цельсієм. До нас приїхала лаборант, яка взяла проби. Під час її приїзду температура води підвищилася до 27 градусів. Експертиза показала, що вода не термальна, тому що в ній не знайшли властивих такій воді солей. Також я спілкувався з геофізиком, він у мене питав, чи не було зовнішнього втручання. Я йому відповів, що ні. Тобто точних пояснень цьому немає. Можливо, що вода набула реакцію з якимись мінералами ".

До цього Романчук додав, що господарі цих колодязів вживають цю воду і в сирому вигляді.

"Хоча в ній виявили кишкову паличку", – повідомив нам староста. І резюмував: "Звичайно, хотілося б в подальшому дізнатися достовірну причину такого явища. До речі, в місцевій газеті якось повідомлялося, що і в сусідньому районі, в селі Кропивня, в колодязі також виявили гарячу воду ".

Ми розшукали власницю загадкового колодязя. Нею виявилася Надія Борисюк – місцева вчителька.

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/ Фото: Суспільне

"У мене аншлаг – журналісти приїжджають цілими знімальними групами, – каже Надія. – Все почалося в жовтні. Спочатку я навіть злякалася такого явища, я ж за освітою математик-фізик. Навіть припустила, що, можливо, вулкан під моїм двором прокидається, потім звикла. Мало того, до мене приходять сусіди за нею, недавно прийшла сусідка і набрала 10 великих пляшок. Я сама економлю на підігріві води, адже в колодязі безкоштовна. Так би мовити, золота жила. Навіть купаюся в ній. В перший раз побоювалася, але подумала: було – не було, перехрестилася і викупалася. А вранці прокинулася як нова копійка ".

За словами Надії, рослини на городі цією водою вона не буде поливати.

"Поруч з моїм городом річка, тому в поливі з колодязя необхідності немає. Що стосується криниці, то їй близько 50 років, її глибина – 9 метрів, при цьому води – близько 2,5 метрів".

Ми поспілкувалися і з лаборантом, яка приїжджала брати проби води в селі Тайки. Нею виявилася старший лаборант вимірювальної лабораторії Поліського нацуніверситету Інна Можарівська.

"Температура води в момент нашого приїзду була 27 градусів, сьогодні на шість градусів нижче, – розповіла нам Інна Можарівська. – Аномалій, які б пояснювали таку температуру – цього аналіз не показав. Нами були виявлені лише перевищення нітратів і кишкової палички. За іншими показниками – все в нормі, в тому числі і по важких металах".

За словами Можаровського, зазнали краху і ті припущення, що вода могла вступити в реакцію з будь-якими мінералами.

"Зміст мінералів не перевищує норму", – уточнила фахівець.

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На наше запитання, з чим все-таки пов'язаний нагрів води в морози до такої температури, Можарівська припустила, що аномалія може бути пов'язана з глобальним потеплінням.

"Могли спровокувати і корисні копалини. Потрібно дослідити все це протягом року, це досить цікаве явище ", – резюмувала лаборант.

Як виявилося, тему гарячої води вже почали бурхливо обговорювати і в соцмережах, дехто з мешканців Житомирської області жартома припустив, що, "а раптом прокидається якийсь невідомий вулкан".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр розповів про те, що тарифи на тепло і гарячу воду будуть заморожені.

Також повідомлялося про те, що в колодязях часто вода не відповідає санітарним нормам. Подробиці – в сюжеті.

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