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После ураганного ветра и заморозков: какой будет погода во вторник

4 мая, 07:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня погода будет без особых капризов, но синоптики сообщают об одной опасности

После ночных заморозков днем температура воздуха 4 мая прогреется в среднем до 15 градусов тепла, местами будет даже до +18. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего сегодня будет в Сумской, Черниговской и Киевской областях – там 13-15 градусов.

Теплее всего будет на Донбассе, в южных областях и в Крыму – +18.

В остальных областях в районе 14-17 градусов тепла.

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Осадков нигде не предвидится.

В тренде
В Украину возвращаются заморозки – прогноз погоды на 4 мая (карта)

В Киеве 13-15 тепла и солнечно.

Также синоптики сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

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Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

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