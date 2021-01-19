Українська
$ 28,19
34,02
  1. Последние новости Украины

Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?

19 января, 14:20

Виталий Андроник Виталий Андроник

С 25 января Украина возвращается к адаптивному карантину

Все школы до 24 января в Украине закрыты. На время усиленного карантина ученики вынуждены учится дистанционно. Уже в следующий понедельник, 25 января, жесткие ограничения заканчиваются, а вместо них возвращается адаптивный карантин.

Реклама

Как будут работать школы с 25 января, объясняет "Сегодня".

Будет ли "дистанционка" после 25 января?

Поскольку усиленные ограничения заканчиваются 25 января, то школы должны открываться. Но могут быть исключения.

Школам дали право самостоятельно вводить дистанционное обучение. Решение может принимать местная власть или директор школы. На это должны быть причины.

На карантин и дистанционное обучение идет вся школа, если 50% учеников – на самоизоляции из-за подтвержденного коронавируса.

Реклама

На "дистанционку" может уйти отдельный класс, если у кого-то будет подтвержденный COVID-19. Также школы имеют право вводить смешанную форму обучения: часто дней обучение – очно, часть – дистанционно. Это решение тоже принимается руководством школы.

Поэтому в первые недели работать будут все школы, а потом по эпидситуации решать: вводить "дистанционку" или нет.

Что говорят в Минобразования?

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что школьники вернутся к смешанной форме обучения.

Но младшие и выпускные классы могут вернутся на полностью очное обучение.

"Считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", – написал Сергей Шкарлет в своем Telegram-каналі.

Позже министр написал, что в областях, где заболеваемость СOVID-19 будут контролируемой, будет подниматься вопросо возвращении школьников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению.

Реклама

Ранее мы писали, как работают школы и университеты во время локдауна. До 25 января ученики не будут посещать школы, учебным заведениям рекомендовали или продлевать зимние каникулы, или переходить на "дистанционку".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа карантин минобразования обучение Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)
Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)Украина
Карантин в Украине продлят до 31 марта – Шмыгаль
Карантин в Украине продлят до 31 марта – ШмыгальУкраина
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинке
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинкеДругие страны
В Украине снизили цену на газ для населения
В Украине снизили цену на газ для населенияЖКХ
Зеленский отреагировал на снижение цены на газ для населения
Зеленский отреагировал на снижение цены на газ для населенияПолитика
Украинцев выселяют из квартир за долги: кто виноват и что делать
Украинцев выселяют из квартир за долги: кто виноват и что делатьНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять