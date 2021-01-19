Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?

С 25 января Украина возвращается к адаптивному карантину

Все школы до 24 января в Украине закрыты. На время усиленного карантина ученики вынуждены учится дистанционно. Уже в следующий понедельник, 25 января, жесткие ограничения заканчиваются, а вместо них возвращается адаптивный карантин.

Реклама

Как будут работать школы с 25 января, объясняет "Сегодня".

Будет ли "дистанционка" после 25 января?

Поскольку усиленные ограничения заканчиваются 25 января, то школы должны открываться. Но могут быть исключения.

Школам дали право самостоятельно вводить дистанционное обучение. Решение может принимать местная власть или директор школы. На это должны быть причины.

На карантин и дистанционное обучение идет вся школа, если 50% учеников – на самоизоляции из-за подтвержденного коронавируса.

Реклама

На "дистанционку" может уйти отдельный класс, если у кого-то будет подтвержденный COVID-19. Также школы имеют право вводить смешанную форму обучения: часто дней обучение – очно, часть – дистанционно. Это решение тоже принимается руководством школы.

Поэтому в первые недели работать будут все школы, а потом по эпидситуации решать: вводить "дистанционку" или нет.

Что говорят в Минобразования?

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что школьники вернутся к смешанной форме обучения.

Но младшие и выпускные классы могут вернутся на полностью очное обучение.

"Считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", – написал Сергей Шкарлет в своем Telegram-каналі.

Позже министр написал, что в областях, где заболеваемость СOVID-19 будут контролируемой, будет подниматься вопросо возвращении школьников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению.

Реклама

Ранее мы писали, как работают школы и университеты во время локдауна. До 25 января ученики не будут посещать школы, учебным заведениям рекомендовали или продлевать зимние каникулы, или переходить на "дистанционку".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама